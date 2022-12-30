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إمام المسجد النبوي: ما جاء به النبي من أمر أو دلالة على خير يجب الأخذ به

قال: القرآن والسنّة قرينان ومن فرّق بينهما كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض