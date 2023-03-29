للتأكد من تطبيق الاشتراطات.. "أمانة جازان" تنفّذ 1856 جولة تفتيشية خلال رمضان

وأكدت الأمانة، أن الحملات الرقابية مستمرة طوال شهر رمضان المبارك وتعمل بشكلٍ متواصلٍ في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، ومتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، وعدم التهاون معهم، مهيبة بالجميع المسارعة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة على الرقم 940.