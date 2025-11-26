جامعة الأمير سطام تقفز 45 مرتبة عربيًا وتدخل قائمة أفضل 500 جامعة عالميًا في تصنيف "التايمز"

سجّلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تقدمًا نوعيًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية (THE Arab University Rankings 2026)، حيث قفزت 45 مرتبة لتحتل المركز السادس عشر عربيًا، بعد أن كانت في المرتبة الحادية والستين في تصنيف عام 2025.