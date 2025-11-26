جامعة الأمير سطام تقفز 45 مرتبة عربيًا وتدخل قائمة أفضل 500 جامعة عالميًا في تصنيف "التايمز"

سجّلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تقدمًا نوعيًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية (THE Arab University Rankings 2026)، حيث قفزت 45 مرتبة لتحتل المركز السادس عشر عربيًا، بعد أن كانت في المرتبة الحادية والستين في تصنيف عام 2025.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت الجامعة تحقيق إنجازاتها ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات (WUR)، محققة قفزة بلغت 250 مرتبة، لتنجح لأول مرة في الدخول ضمن قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، في مؤشر يعكس الجهود المستمرة لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية دوليًا.
ويُعزى هذا التقدم الملحوظ إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الجامعة في استقطاب الكفاءات الأكاديمية، ورفع جودة التعليم، وتعزيز الاستفادة من منظومتها الأكاديمية والبحثية المتكاملة، إلى جانب العمل المنهجي على تطوير البرامج الأكاديمية، وتشجيع البحث العلمي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وعلى المستوى المحلي، عززت الجامعة مكانتها ضمن أفضل سبع جامعات سعودية، في إنجاز يبرز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة.
ويأتي هذا التقدم انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتحسين مخرجاته، وتعزيز دوره في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.