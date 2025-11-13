مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ينظم ورشة لرسم مستقبل البحث وتعزيز الأثر

وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من جهات وطنية رائدة، من أبرزها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة تقويم التعليم، والهيئة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمعهد الوطني السعودي للصحة (Saudi NIH)، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي (سديم)، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، والجمعية الخيرية لأسر التوحد، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من الأعضاء المؤسسين للمركز.