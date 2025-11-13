مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ينظم ورشة لرسم مستقبل البحث وتعزيز الأثر

نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورشة عمل استراتيجية بعنوان "رؤية طموحة نحو المستقبل: استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030"، بمشاركة وطنية واسعة من مختلف الجهات ذات العلاقة. وجاءت هذه الورشة تأكيدًا لأهمية التكامل والشراكة الوطنية في رسم مستقبل البحث والابتكار في مجال الإعاقة، وتعزيز الأثر العلمي والاجتماعي الذي يقدمه المركز منذ تأسيسه.
واستهلت الورشة أعمالها بتقييم شامل للوضع الراهن، جرى خلاله تحليل نقاط القوة واستكشاف الفرص والتحديات، تمهيدًا لتحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة. كما شملت الجلسات التفاعلية عصفًا ذهنيًا منظمًا أسهم في توحيد الرؤى بين المشاركين، الذين ناقشوا سبل تعزيز التميز العلمي وتوسيع الشراكات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأبحاث والمخرجات التطبيقية في مجال الإعاقة.
وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من جهات وطنية رائدة، من أبرزها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة تقويم التعليم، والهيئة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمعهد الوطني السعودي للصحة (Saudi NIH)، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي (سديم)، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، والجمعية الخيرية لأسر التوحد، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من الأعضاء المؤسسين للمركز.
وفي ختام الورشة، تم توحيد المخرجات وصياغة الإطار الاستراتيجي للأعوام 2026–2030، بما يرسخ التوجّه نحو تعزيز التميز العلمي وتحقيق أثر مستدام يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد المركز أن هذه المخرجات تمثّل قاعدة انطلاق لمرحلة تنفيذية طموحة تسعى إلى تحقيق التكامل الوطني وتسريع منظومة البحث والابتكار بما يعزز جودة الحياة وتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وأوضح الدكتور بدر بن سعد الهجهوج، المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن إعداد استراتيجية المركز 2026-2030 يُعد محطة محورية في مسيرة المركز نحو تعزيز البحث العلمي التطبيقي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
حيث يسعى المركز من هذا العمل إلى ترسيخ الشراكات الفاعلة وتوحيد الجهود الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 نجو مجتمع شامل وممكن للجميع.