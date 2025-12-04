وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر (45) رخصة تعدينية جديدة خلال أكتوبر 2025م

وأشار الجرَّاح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد, ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.