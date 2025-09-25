بالعروض والقصائد.. أهالي "حرازات جدة" يحتفون باليوم الوطني وسط حضور شعبي واسع

وتنوّعت فقرات الحفل بين القصائد الشعرية التي ألقاها عدد من الشعراء على منبر المناسبة، والعروض الشعبية التي شارك فيها الأهالي، وسط تفاعل واسع من الحضور. كما شمل الحفل معرضًا مخصّصًا للأسر المنتجة، قدّمت من خلاله منتجات متنوّعة تمثّل ثقافات مناطق المملكة المختلفة.