بالعروض والقصائد.. أهالي "حرازات جدة" يحتفون باليوم الوطني وسط حضور شعبي واسع

في أجواء وطنية مبهجة، شارك الآلاف من المواطنين والمقيمين من أهالي حي الحرازات شرق جدة في احتفالية اليوم الوطني السعودي الـ95، التي أُقيمت تحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بجدة.
وتنوّعت فقرات الحفل بين القصائد الشعرية التي ألقاها عدد من الشعراء على منبر المناسبة، والعروض الشعبية التي شارك فيها الأهالي، وسط تفاعل واسع من الحضور. كما شمل الحفل معرضًا مخصّصًا للأسر المنتجة، قدّمت من خلاله منتجات متنوّعة تمثّل ثقافات مناطق المملكة المختلفة.
وشهدت الفعالية حضورًا مجتمعيًا كبيرًا، عكس روح التلاحم والفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث عبّر الحضور عن سعادتهم بمشاركة المجتمع في تجسيد مشاعر الولاء والانتماء.
ووجّه الأهالي شكرهم لمديرة فرع جمعية مراكز الأحياء بجدة، أريج نعيم الحامد، تقديرًا لجهودها الكبيرة في تنظيم وإنجاح هذا الحفل الوطني، وما قدّمته من عمل دؤوب خلف الكواليس ليخرج بهذه الصورة المُشرّفة.