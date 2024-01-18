أمير الباحة يوجه بتعميم تجربة إعداد "الخبزة المقنّاة" بمختلف مهرجانات المنطقة

ويتم إعداد "الخبزة المقنّاة" عادةً من دقيق القمح الذي يُعجن بالماء ثم يوضع على صخرة رقيقة السماكة بعد أن تسخن بإيقاد النار عليها، ثم تغطى بما يشبه الصحن وهو ما يعرف بالمشهف المصنوع من الفخار أو من الحديد الرقيق السماكة، ثم يغطى ببقية الرماد والجمر، وتوقد عليه نار خفيفة لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين حتى تصبح جاهزة ويتم استخراجها وتقديمها.