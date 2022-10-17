وزير الشؤون الإسلامية: خطاب خادم الحرمين رسخ سياسة السعودية القوية والحكيمة

ونوه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تصريح صحفي بما أكد عليه الخطاب الملكي والذي استهل بالتأكيد على أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعزز مبدأ الشورى، كما قال تعالى في كتابه الحكيم (وشاورهم في الأمر)، وتتخذ من هذا قولاً فصلاً، وعملاً في سياساتها وتحقيقاً لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها، وستظل متمسكة بهذا المبدأ، مشيراً إلى أن اعتزاز القيادة الرشيدة بالتمسك بهذا النهج القويم هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي نبيل.