وزير الشؤون الإسلامية: خطاب خادم الحرمين رسخ سياسة السعودية القوية والحكيمة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى رسخ رؤية واضحة لسياسة المملكة في مختلف القضايا الدولية والإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية، مبيناً أن الخطاب حمل مضامين سامية ونهجاً قويماً تسير عليه بلادنا وتعتز بماضيها المجيد، وتستشرف الحاضر والمستقبل بتحقيق الرقي والتقدم للوطن والمواطن.
ونوه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تصريح صحفي بما أكد عليه الخطاب الملكي والذي استهل بالتأكيد على أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعزز مبدأ الشورى، كما قال تعالى في كتابه الحكيم (وشاورهم في الأمر)، وتتخذ من هذا قولاً فصلاً، وعملاً في سياساتها وتحقيقاً لمستهدفاتها وبرامجها وقراراتها، وستظل متمسكة بهذا المبدأ، مشيراً إلى أن اعتزاز القيادة الرشيدة بالتمسك بهذا النهج القويم هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي نبيل.
وشدد "آل الشيخ" على ما أكده الخطاب الملكي من التأكيد على أهم المستهدفات التي توليها الدولة وهي الاهتمام والمتابعة صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، لتوفير أسباب الطمأنينة والأمان، لينعم به كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ولحماية المكتسبات ومواجهة مختلف التحديات والتهديدات، ومكافحة أشكال الجريمة والإرهاب كافة.
وبين "آل الشيخ" أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حققت إنجازات كبيرة على كافة المستويات جعلت من المملكة محط أنظار العالم، منوهاً بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل بتفانٍ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي نقلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وشدد على أن المملكة حملت لواء نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والارهاب، وصدرت ثقافة التسامح والوئام للعالم بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة، معبراً عن اعتزازه وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الحكيمة لرقي وتقدم وازدهار الوطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن والمقيم.
واختتم وزير الشؤون الإسلامية تصريحه، بسؤال الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفقهما لكل خير جزاء ما يقدمانه للإسلام والمسلمين بالعالم، كما سأل الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها وازدهارها.