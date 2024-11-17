هيئة فنون العمارة تطلق مؤتمر "الاستدامة في التصميم" في نسخته الأولى

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة وهي الريادة في تحقيق الاستدامة في البيئة العمرانية والإبداعية على الصعيد الإقليمي، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور التصميم كأداة محورية في تحقيق الاستدامة ورفع الوعي بمفاهيمها، بجانب ربط أصحاب المصلحة في منظومة العمارة والتصميم لتسهيل التعاون بين القطاعات في مجال الاستدامة، ورفع الوعي حول دور التصميم في تحقيق أجندة الاستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ التصميم المستدام في المؤسسات التعليمية، خاصة في التخصصات العمرانية والتصميم، والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه التصميم في تعزيز أجندة الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.