اتفاق سعودي - قطري لإنتاج عمل درامي ومناقشة حقوق بث مباريات المنتخبين

في إطار تعزيز التعاون الإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، عقد معالي وزير الإعلام السعودي اجتماعًا مع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، جرى خلاله بحث عدد من المبادرات المشتركة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأسفرت المباحثات عن اتفاق سعودي - قطري لإنتاج عمل درامي تلفزيوني يجسد متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين السعودي والقطري، ويبرز الروابط الثقافية والاجتماعية المشتركة بينهما.
كما تناول اللقاء مناقشة حقوق بث مباريات المنتخبين الوطنيين، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الجماهير في البلدين لمتابعة اللقاءات الرياضية الكبرى وتعزيز التعاون الإعلامي في المجال الرياضي.
وتأتي هذه الاتفاقات ضمن جهود البلدين لتطوير الشراكات الإعلامية وفتح آفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة وتعكس متانة العلاقات السعودية القطرية المتنامية.