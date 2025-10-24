اتفاق سعودي - قطري لإنتاج عمل درامي ومناقشة حقوق بث مباريات المنتخبين

في إطار تعزيز التعاون الإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، عقد معالي وزير الإعلام السعودي اجتماعًا مع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، جرى خلاله بحث عدد من المبادرات المشتركة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.