"المرور": 4 أيام متبقية على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة

وأوضح أن مزايا إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر تتمثل في تنفيذ الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية وإسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً، دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمناطق ومدن المملكة.