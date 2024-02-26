"المرور": 4 أيام متبقية على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة

دعا المرور السعودي إلى ضرورة الإسراع بإسقاط المركبات التالفة عبر منصة أبشر إلكترونياً دون التزاماتٍ مالية خلال المهلة التصحيحية التي تنتهي في الأول من مارس المقبل.
وأضاف "المرور" أنه يتبقى على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة والمهملة من السجلات 4 أيام فقط.
وحدّد المرور في إنفوجراف له طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة عبر منصة أبشر، واستعراض المراكز المعتمدة، والتوجّه للمركز لتسليم المركبة واللوحات، وتسليمه رمز التأكيد المُرسل لجوّال المالك.
وأوضح أن مزايا إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر تتمثل في تنفيذ الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية وإسقاط المركبة من سجلات مالكها فوراً، دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمناطق ومدن المملكة.