خلال مايو الماضي.. "الصناعة" تنفذ 911 جولة رقابية على المواقع التعدينية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر مايو الماضي، شملت 228 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و207 جولات في المنطقة الشرقية، و157 جولة في منطقة مكة المكرمة، و92 جولة في منطقة المدينة المنورة، و88 جولة في منطقة عسير، و45 جولة في منطقة جازان، إضافة إلى 28 جولة على المواقع التعدينية في منطقة القصيم، و20 جولة في منطقتي الباحة والحدود الشمالية، و13 جولة في منطقة الجوف، كما شملت 10 جولات في منطقة نجران، وجولتين في منطقة تبوك، وجولة واحدة في منطقة حائل.