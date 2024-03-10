الرياض.. اتفاقية لإنشاء محطة الحاير لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 200 ألف م3/في اليوم

يشار الى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والخزن الاستراتيجي ونقل المياه، وفق مستهدفات رؤية 2030.