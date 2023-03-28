إنجاز جديد.. اختراع سعودي لاستخدام القطران المستخرج من شجر الزيتون لمنع تآكل الحديد

يذكر أن الباحثتين: البروفيسور نهاد محمود قمقمجي، والبروفيسور عائشة تركستاني؛ قد حصدتا أربع شهادات وأربع ميداليات ذهبية في المؤتمر الدولي بكرواتيا لأفضل براءة اختراع مقدمة من المملكة، متطلعتين للمزيد من براءات الاختراع لحل الكثير من المشاكل باستخدام منتجات طبيعية؛ لترسيخ مكانة المملكة عالميًّا في مجال البحث العلمي وتطبيقاته لخدمة البشرية بسواعد للمخترعين والمخترعات من أبناء الوطن.