السفير "صالح الحصيني" في مصر.. من أوراق الإذاعة المدرسية إلى الحقائب الدبلوماسية

ويتسلح السفير "الحصيني"؛ بكثيرٍ من الخبرات العملية والمهنية، فضلاً عن علاقاته مع شخصيات عربية ودولية نافذة، الأمر الذي يساعده على أداء مهام عمله على أكمل وجه، واضعاً في الاعتبار أن هذه المهام قد تواجه كثيراً من التحديات، خاصة مع ما تشهده المنطقة من استقطاب القوى، وصراع عسكري، وتدخلات خارجية، وهو ما يتطلب منه التعامل بحكمة بالغة وتروٍ مع كثيرٍ من الملفات الساخنة، بالتعاون مع المسؤولين في القاهرة.