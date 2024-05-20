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"الزكاة والضريبة" توضح: 3 خطوات لطلب تقسيط مبالغ الزكاة.. تعرّف عليها
دون الحاجة للمراجعة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني في غضون 20 يومًا
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك آلية رفع طلب تقسيط مبالغ الزكاة المستحقة في ثلاث خطوات من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للحضور.
وبيّنت الهيئة أن الراغبين في الاستفادة من الخدمة، يمكنهم الدخول على حسابهم في موقع الهيئة قسم "الزكاة وضريبة الدخل"، واختيار أيقونة طلب خطة تقسيط، وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور.
وأضافت أن المختصين سيقومون بالرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوم عمل.