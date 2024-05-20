"الزكاة والضريبة" توضح: 3 خطوات لطلب تقسيط مبالغ الزكاة.. تعرّف عليها

وبيّنت الهيئة أن الراغبين في الاستفادة من الخدمة، يمكنهم الدخول على حسابهم في موقع الهيئة قسم "الزكاة وضريبة الدخل"، واختيار أيقونة طلب خطة تقسيط، وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور.