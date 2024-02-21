8 آلاف علم تزيّن الرياضَ احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

أكملت أمانةُ منطقة الرياض، تزيينَ طرق العاصمة وميادينها وجسورها بـ"8000" علم وطني؛ احتفاءً بيوم التأسيس، في إطار جهودها لجعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات الوطنية، وتجهيزها بالمظاهر الاحتفالية المعززة لروح التلاحم والترابط المجتمعي.
وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب "3128" علمًا على حوامل بارتفاع ستة أمتار في "52" ميدانًا وجسرًا وتقاطعًا، كما تم تركيب "2366" علمًا بحوامل ارتفاعها ثلاثة أمتار في سبعة مواقع، مشيرة إلى أنه تمت متابعة أعمال الصيانة والتشغيل في تلك المواقع بالتزامن مع تركيب الأعلام.
يذكر أن الأمانة جهزت عشرة مواقع في الرياض للاحتفاء بيوم التأسيس، فيما أكملت "47" بلدية على مستوى محافظات ومراكز المنطقة استعداداتها بفعاليات وأنشطة متنوعة تجسد العمق التاريخي للدولة.