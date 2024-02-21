8 آلاف علم تزيّن الرياضَ احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب "3128" علمًا على حوامل بارتفاع ستة أمتار في "52" ميدانًا وجسرًا وتقاطعًا، كما تم تركيب "2366" علمًا بحوامل ارتفاعها ثلاثة أمتار في سبعة مواقع، مشيرة إلى أنه تمت متابعة أعمال الصيانة والتشغيل في تلك المواقع بالتزامن مع تركيب الأعلام.