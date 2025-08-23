المرور السعودي: التزام سائقي الشاحنات بالأنظمة المرورية يعزز السلامة على الطرق

أكدت الإدارة العامة للمرور أن التزام سائقي الشاحنات بالأنظمة المرورية يسهم بشكل مباشر في تعزيز مستويات السلامة على الطرق وحماية مستخدميها، مشددة على أن تطبيق التعليمات يعد مسؤولية مشتركة بين السائقين والجهات الرقابية.



وأوضحت أن من أبرز الاشتراطات المفروضة على الشاحنات الالتزام بالأوقات المسموح بها لدخول المدن أو الخروج منها، والامتناع عن نقل الركاب على متنها، إضافة إلى إحكام تغطية الحمولة المنقولة لمنع تطايرها أو تساقطها أثناء السير.

كما يشمل التنظيم ضرورة التزام السائقين بالمسار الأيمن على الطرق متعددة المسارات، مع وضع إشارات عاكسة للضوء خلف الشاحنة في حال التوقف ليلاً، بما يضمن تنبيه بقية السائقين وتفادي الحوادث.



وشددت الإدارة على أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل خط دفاع أساسيًا للحد من المخاطر المرتبطة بسير الشاحنات، ويسهم في رفع مستوى الانضباط المروري وتحقيق أعلى معايير السلامة العامة على الطرق.