مزن تستعرض قوتها في الذكاء الاصطناعي عبر منصات أسس وفوكل

وأضاف مالك اليوسف نشاهد في السنوات الأخيرة تغيرات كبرى طالت جميع جوانب حياتنا وجميع قطاعات الأعمال بأن أصبح وجود التكنولوجيا ضرورة حتمية بما في ذلك تقنيات الذكاء الإصطناعي التي أصبح توفرها ليس مجرد إضافة بل أمر أساسي لإستمرار التكيف مع كل التطورات من حولنا، ونرى في المنطقة عموما وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص نعيش تطورات هائلة بما يتعلق بتبني المؤسسات لتقنيات الذكاء الصناعي فنرى حرص كبير للاستفادة من هذه التقنيات لتحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإنتاجية والإبتكار وهذا يساهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي. ما نشاهده اليوم مدعوم بالإحصائيات الصادرة من عدة شركات بما في ذلك إحصائية صدرت مؤخرا من شركة "في دبليو سي" أنه من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على ما يقارب ل 320 مليار دولار من المكتسبات العالمية الناتجة عن الذكاء الإصطناعي بحلول عام 2030، والمملكة العربية السعودية تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه الأرباح كونها الإقتصاد الأكبر في المنطقة ، ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الإصطناعي محليا بأكثر من 135 مليار دولار بحلول عام 2030 في الإقتصاد المحلي، وهو رقم عالي يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. تطور استخدام الذكاء الإصطناعي في المنطقة يعود بشكل كبير إلى الجهود الحكومية المتقدمة والإدارة الحكيمة في السعودية برؤية 2030 وإستراتيجية الذكاء الصناعي لإدماج التقنية في جميع القطاعات، وكذلك في الإمارات بوجود استراتيجة الإمارات للذكاء الصناعي 2031. هذه الإستراتيجيات الطموحة تعزز من استخدام الذكاء الإصطناعي لزيادة الكفاءة وتحقيق التنوع الإقتصادي في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والتعليم.