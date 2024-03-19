مزن تستعرض قوتها في الذكاء الاصطناعي عبر منصات أسس وفوكل

اختتمت شركة مزن مشاركتها في معرض ليب ٢٤ بنجاح مميز حيث استقطب جناحها في المعرض المهتمين والخبراء والتقنين وتم عرض أحدث ما توصلت إليه الشركة من برامج ومنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر فريقها المميز
وصرح الأستاذ مالك اليوسف، رئيس العمليات وشريك مؤسس لـ شركة "مُزن". سعداء بمشاركتنا في مؤتمر ليب 2024، والذي يعد حلقة وصل بين المجتمع التقني العالمي والمهتمين بالقطاع التقني محليا، حيث يحتل مكانة بارزة بوصفه حدثا رائدا يستقطب اهتمام العالمي ونحن كشركة تقنية نحرص دوما على المشاركة في هذا المؤتمر ونعتز بمشاركتنا الرابعة على التوالي وكنا متواجدين منذ النسخة الأولى كون ليب منصة استثنائية تجمع المبتكرين والإستثماريين في مجال التقنية. نحن في شركة "مزن" نستعرض بعضا من منتجاتنا المبتكرة في مقدمتها نموذج الذكاء الإصطناعي لتوليد النظم "أسس"، والذي صممناه خصيصا لتحليل البيانات الرقمية العربية، منصتنا الثانية التي نستعرضها في ليب 2024 هي منصة "فوكل" المدعومة بالذكاء الإصطناعي والتي تعنى بتعزيز مستوى الحماية ضد عمليات الإحتيال المالي وتعزيز الإمتثال عبر مختلف القطاعات المالية. وكذلك ننوي تسليط الضوء على أحدث حلولنا المبتكرة ومصممة خصيصا للشركات والجهات الحكومية والمدعومة بالذكاء الإصطناعي في مختلف المجالات والتي من شأنها أن تسهل عملية اتخاذ القرارات المهمة والحصول على رؤى مستنيرة في مجال الأعمال.
وأضاف مالك اليوسف نشاهد في السنوات الأخيرة تغيرات كبرى طالت جميع جوانب حياتنا وجميع قطاعات الأعمال بأن أصبح وجود التكنولوجيا ضرورة حتمية بما في ذلك تقنيات الذكاء الإصطناعي التي أصبح توفرها ليس مجرد إضافة بل أمر أساسي لإستمرار التكيف مع كل التطورات من حولنا، ونرى في المنطقة عموما وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص نعيش تطورات هائلة بما يتعلق بتبني المؤسسات لتقنيات الذكاء الصناعي فنرى حرص كبير للاستفادة من هذه التقنيات لتحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإنتاجية والإبتكار وهذا يساهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي. ما نشاهده اليوم مدعوم بالإحصائيات الصادرة من عدة شركات بما في ذلك إحصائية صدرت مؤخرا من شركة "في دبليو سي" أنه من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على ما يقارب ل 320 مليار دولار من المكتسبات العالمية الناتجة عن الذكاء الإصطناعي بحلول عام 2030، والمملكة العربية السعودية تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه الأرباح كونها الإقتصاد الأكبر في المنطقة ، ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الإصطناعي محليا بأكثر من 135 مليار دولار بحلول عام 2030 في الإقتصاد المحلي، وهو رقم عالي يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. تطور استخدام الذكاء الإصطناعي في المنطقة يعود بشكل كبير إلى الجهود الحكومية المتقدمة والإدارة الحكيمة في السعودية برؤية 2030 وإستراتيجية الذكاء الصناعي لإدماج التقنية في جميع القطاعات، وكذلك في الإمارات بوجود استراتيجة الإمارات للذكاء الصناعي 2031. هذه الإستراتيجيات الطموحة تعزز من استخدام الذكاء الإصطناعي لزيادة الكفاءة وتحقيق التنوع الإقتصادي في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والتعليم.
وأشار مالك اليوسف أن كل فرصة جديدة تكون محفوفة بعدد من التحديات، ونرى حراك كبير في المنطقة لتجاوز التحديات التي تواجه التقنية، وأهمها نقص المهارات والمتخصصين في هذا المجال، وأحيانا نشاهد استراتيجية محددة في بعض المنظمات تعيق تبني تقنيات الذكاء الصناعي لتحسين الأعمال، التحدي الآخر يكمن في صعوبة التكامل مع الأنظمة القديمة التي تعتمد عليها الكثير من الشركات الكبرى ويجدون صعوبة في دمج التقنيات الحديثة، ومن أكبر التحديات كذلك تخص الخصوصية وأمن البيانات ونشاهد الآن ضرورة حفظ خصوصية أمن المستخدمين واستخدام التقنية فيها.
وعبر مالك اليوسف عن ما يميز " مزن " هو تكوينها لفريق عمل محلي في الرياض متخصص في تقنيات الذكاء الصناعي وذكاء الأعمال، من خلال عملنا نجمع بين المعرفة المهنية و الخبرة التقنية الواسعة والتي تعتبر لازمة لمساعدة أكبر المؤسسات لمواجهة تحدياتها ومشاكلها الملحة، وقيمتنا المضافة هذه تعزز مكانتنا الرائدة والمتميزة في المنطقة بشكل عام. وكذلك نقوم بتوطيد اواصر التعاون مع مختلف الجهات المعنية من خلال شراكات استراتيجية بنيناها ونبنيها باستمرار بحيث أننا نعمل لتسخير حلولنا المدعومة بالذكاء الصناعي لخدمة شركائنا في المنطقة وتمكينهم من الاستفادة من بياناتهم على نحو أكثر كفاءة وبفاعلية عالية. ونعمل في "مزن" على تعزي منظومة عمل متكاملة وصحية بحيث أننا نلتزم بدعم الإبتكار بشكل كبير جدا بما يتماشى مع استراتيجية الشركة التي تقودنا الى مسيرة تطوير المشهد التكنولوجي العالمي ونشر مباديء الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا الحديثة والمساهمة في خلق مستقبل رقمي أفضل للجميع بإذن الله.
وبهذا الصدد طورنا منصة "فوكل" لمكافحة الاحتيا ل وغسيل الأموال والمصممة خصيصا للجهات المالية وتستخدم أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي، وعملائنا من كبرى الجهات المالية يستخدمون منتجنا للتصدي لحالات الاحتيال وحالات غسيل الاموال وتعزيز الامتثال، وتعتمد تقنيتنا على أحدث ما وصلت اليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات المالية لتحويلها الى رؤى واضحة سهلة الفهم مما يمكن المؤسسات من تجاوز عقبات ومشكلات ادارة البيانات التقليدية ويعزز من قدرتها على اتخاذ القرارات المهمة بشكل مدروس. ونساعد الجهات المالية في خدمات اعرف عميلك أو اعرف شركتك ومجال مراقبة العمليات ومجال خدمات الإقراض لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى تستند الى رؤى واضحة وشاملة.
وختم حديثه مالك اليوسف عن الإتفاقات في ليب 2024 بإعلان الشراكة مع قوقل كلاود التي تهدف بشكل رئيسي الى اتاحة منصة "فوكل" في المتجر الالكتروني الخاص بقوقل كلاود مما يتيح فرصة نشر منصتنا الرئيسية على نطاق واسع وتوفيرها لمختلف الشركات العالمية مما يسهم في مساعدة المؤسسات على الاستفادة من حل شامل قائم على الذكاء الإصطناعي ويمكنهم من تعزيز الالتزام باللوائح التنظيمية ومكافحة الاحتيال المالي. وهذا التعاون يمثل تكامل بين حلولنا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والبينة التحتية السحابية القوية التي توفرها قوقل كلاود. ونفخر كذلك بشراكاتنا مع عدة جهات عالمية ومحلية كبرى مثل شركة "علم" وشركة "ديقوتا" العالمية في مجال الاستشارات، وشركة "مامبو" المتخصصة في الخدمات البنكية وجميع شراكاتنا قائمة في الأساس على توفير حلول متكاملة تخدم كافة القطاعات.