رئيس جامعة الملك خالد يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 94

وأكد "ابن دعجم" أن جامعة الملك خالد، هي إحدى ثمار دعم القيادة الرشيدة حفظها الله، وواحدة من عطاءات هذا الوطن العظيم وما أحدثته الجامعة في هذا الجزء الغالي من الوطن من أثر وما جسدته من حضور وصنعته من تنمية هي تلك الأهداف السامية التي رسمتها القيادة الرشيدة حفظها الله، إيمانًا منها بأن الإنسان هو محور التنمية.