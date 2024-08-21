"ملكية ينبع" تنال الاعتماد الدولي للمدن المرنة

حققت الهيئة الملكية بينبع الاعتماد الدولي للمدن المرنة (ISO37123) من المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD)، الذي يمنحه المجلس العالمي لبيانات المدن WCCD؛ لتكون بذلك مدينة ينبع الصناعية أول مدينة في المملكة تحصل على هذا الاعتماد الدولي.
وتحرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تعزيز مرونة واستدامة المدن لتكون قادرة على النمو والازدهار والتكيف مع المتغيرات والحفاظ على الموارد الوطنية.
يُذكر أن لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع نهجًا يضمن تكامل وترابط جميع الأعمال التي تُمكن مدنها بأن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها لأصحاب المصلحة في الظروف العادية، والطارئة؛ بهدف تعزيز جودة الحياة ومكانة مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع محليًا وعالميًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030