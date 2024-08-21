"ملكية ينبع" تنال الاعتماد الدولي للمدن المرنة

يُذكر أن لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع نهجًا يضمن تكامل وترابط جميع الأعمال التي تُمكن مدنها بأن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها لأصحاب المصلحة في الظروف العادية، والطارئة؛ بهدف تعزيز جودة الحياة ومكانة مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع محليًا وعالميًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030