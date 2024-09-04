لأول مرة .. تعليم الطائف يطلق جائزة "ملهم" لتعزيز جودة الأداء بالميدان التربوي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف اليوم جائزة محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز للتميُّز التعليمي "مُلهم" في الميدان التعليمي لأول مرة؛ بهدف تشجيع وإبراز أفضل الممارسات التعليمية والتربوية المتميِّزة، وتحسين أداء العمليات والممارسات الإداريَّة.
وتسعى الجائزة إلى تمكين المدرسة، وتحسين نواتج التعلم، وتحقيق المزيد من الجودة والتميُّز، والإسهام في التهيئة والتأهيل، ورفع مستوى الجاهزية للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.
وتشتمل الجائزة بفئاتها وفروعها من الميدان التعليمي، على التميُّز المؤسسي - لمكتب التعليم - والمدرسة، والتميُّز الفردي - للمعلم - والموظَّف الإداري - والطالب وطالب التربية الخاصة، بالإضافة إلى التميُّز المستقل - للمبادرات النوعية - والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف أن جائزة محافظ الطائف، تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في أهدافها ودلالاتها التعليمية، وتُسهم إسهامًا فاعلاً في النهضة التعليمية والتربوية بشمولها الواسع في مواكبة النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها بلادنا في شتى المجالات وتتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030 أملاً من جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات الترشح للجائزة، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.