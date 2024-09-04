لأول مرة .. تعليم الطائف يطلق جائزة "ملهم" لتعزيز جودة الأداء بالميدان التربوي

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف أن جائزة محافظ الطائف، تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في أهدافها ودلالاتها التعليمية، وتُسهم إسهامًا فاعلاً في النهضة التعليمية والتربوية بشمولها الواسع في مواكبة النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها بلادنا في شتى المجالات وتتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030 أملاً من جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات الترشح للجائزة، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.