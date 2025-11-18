هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع شركة NHC لرفع كفاءة الممارسات الهندسية في القطاع العقاري

وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين وشركة NHC اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في رفع كفاءة الممارسات الهندسية في القطاع العقاري، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجانبين لدعم منظومة الجودة في قطاع الإسكان، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الامتثال المهني وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة، وامتدادًا لعملهما المشترك في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتطوير القطاع العقاري وتحسين جودة البنية التحتية، ورفع مستوى المهنية في جميع مراحل دورة البناء، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع واستدامة التطوير العمراني في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تطوير شراكة فاعلة في مجالات التدريب والتأهيل المهني، من خلال الاستفادة من برامج أكاديمية الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى التعاون في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المهنية التي تخدم تطوير القطاع العقاري والهندسي في المملكة.
كما تتضمن بنود المذكرة العمل المشترك على تعزيز الامتثال لنظام مزاولة المهن الهندسية، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الممارسة المهنية السليمة في المشاريع السكنية والتنموية، بما يدعم جودة التنفيذ ويعزز موثوقية أعمال الإشراف الهندسي. كذلك يشمل التعاون تطوير عدد من المبادرات التي تُسهم في تحسين مستوى الممارسات الفنية داخل المشاريع التي تشرف عليها شركة NHC.
وأكد الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل بن عبدالله اليمني أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير القطاع الهندسي ودعم الممارسين في مختلف التخصصات، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.