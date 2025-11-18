هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع شركة NHC لرفع كفاءة الممارسات الهندسية في القطاع العقاري

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجانبين لدعم منظومة الجودة في قطاع الإسكان، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الامتثال المهني وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة، وامتدادًا لعملهما المشترك في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتطوير القطاع العقاري وتحسين جودة البنية التحتية، ورفع مستوى المهنية في جميع مراحل دورة البناء، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع واستدامة التطوير العمراني في مختلف مناطق المملكة.