الخدمات الصيدلية بطبية الملك عبدالله تصرف أكثر من 600 وصفة طبية منذ بداية 2024

صرفت إدارة الخدمات الصيدلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أكثر من ٦٠٦.٧٤٥ ألف وصفة طبية لمستفيديها من المرضى والمراجعين منذ بداية عام ٢٠٢٤، علاوة على أكثر من ١٣.٩١٢ إرسالية بريدية ضمن خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجاناً لنفس الفترة.
وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي، أن عدد الوصفات الطبية لصيدلية العيادات الخارجية بلغ ٩١.٩٦٠ ألف وصفة، كما بلغ عدد وصفات صيدلية الأورام والتحضيرات الكيماوية ٣٢.٧٢٦ ألف وصفة، بينما بلغت وصفات الصيدلية الداخلية للمرضى المنوّمين ٤٨٢.٠٥٩ ألف وصفة طبية منذ بداية عام ٢٠٢٤.
وأضاف، أن إرساليات الأدوية للمستفيدين من داخل مكة المكرّمة ١٠.٢٨٧ ارسالية، بينما بلغت الإرساليات خارج مدينة مكة المكرّمة ٣٦٢٥ إرسالية ضمن خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم حيث يتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممّن لديهم إعادة صرف، وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد تسلُّم الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب.
بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمدة لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية إلى منزل المريض دون تحميله أي تكاليف.
وأبان التجمُّع الصحي، أن هذه الخدمة تأتي حرصاً من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتوفير الخدمات كافة للمرضى والمراجعين، إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى لتحسين تجربة المستفيدين والحد من عناء الحضور والسفر للحصول على الأدوية.