الخدمات الصيدلية بطبية الملك عبدالله تصرف أكثر من 600 وصفة طبية منذ بداية 2024

وأضاف، أن إرساليات الأدوية للمستفيدين من داخل مكة المكرّمة ١٠.٢٨٧ ارسالية، بينما بلغت الإرساليات خارج مدينة مكة المكرّمة ٣٦٢٥ إرسالية ضمن خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم حيث يتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممّن لديهم إعادة صرف، وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد تسلُّم الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب.