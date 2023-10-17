جازان.. رفع 2084 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء بمحافظة ضمد

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن الفِرَق الميدانية قامت بإزالة 150 مترًا مكعبًا من الكتابات المشوهة للمنظر وإصلاح 30 مترًا مربعًا من حفر الشوارع وصيانة 135 مترًا طوليًّا من الأرصفة المتهالكة وإصلاح 147 عمود إنارة.