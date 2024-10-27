جنرال أتلانتيك الأمريكية تفتتح أول مكاتبها في الشرق الأوسط بالسعودية

أعلنت شركة "جنرال أتلانتيك، الأمريكية، المعروفة باستثماراتها في شركات التكنولوجيا- مثل "فيسبوك" و"أوبر تكنولوجيز"- عن افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط، حيث تسعى لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في السعودية والمنطقة.