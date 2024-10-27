جنرال أتلانتيك الأمريكية تفتتح أول مكاتبها في الشرق الأوسط بالسعودية

أعلنت شركة "جنرال أتلانتيك، الأمريكية، المعروفة باستثماراتها في شركات التكنولوجيا- مثل "فيسبوك" و"أوبر تكنولوجيز"- عن افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط، حيث تسعى لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في السعودية والمنطقة.
وسيكون المكتب في السعودية بهدف تعزيز التواصل مع رواد الأعمال في المملكة والمنطقة والبحث عن شركات النمو للاستثمار فيها، عبر مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والقطاع الاستهلاكي والمناخية.
تدير الشركة الأمريكية أصولاً تتجاوز 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتزايد أصولها إلى حوالي 100 مليار دولار مع إتمام استحواذها على شركة "أكتيس" البريطانية.