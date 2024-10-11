"متنزه النخيل" في حقل.. تاريخٌ أصيل وحاضرٌ حافل بالترفيه

‎ويتميّز متنزه النخيل، الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 28 ألف متر مربع بواجهة بحرية ساحرة، ويحتوي على مسطحات خضراء وطُرقات مرصوفة ذات انحناءاتٍ جميلة تتخلل الأشجار؛ ما يجعله مكاناً مثالياً للنزهات العائلية وممارسة رياضة المشي وركوب الدرّاجات والاستمتاع بالجلوس تحت ظلال أشجار النخيل الباسق، ونسائم البحر المنعشة، إلى جانب تخصيص منطقة ملاهي أطفال توفر لهم المتعة والتسلية، إضافة إلى مساحاتٍ تلبي رغبات جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والكبار والصغار للاستمتاع بالهواء الطلق.