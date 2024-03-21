"الحارثي" لـ"سبق": المحلية سر نجاح التلفزيون السعودي.. وحققنا هذا العام رقمًا غير مسبوق

وأقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون حفل السحور الرمضاني السنوي للهيئة يوم أمس الأربعاء، والذي شارك فيه عدد كبير من المدعوّين من منسوبي العمل الإعلامي والدرامي والبرامجي والفني؛ حيث ضم عددًا كبيرًا من زملاء المهنة في مختلف المجالات، ووفر فرصة لقاء كبيرة بين الإعلاميين والفنانين لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة مستجدات العمل الإعلامي في ظل التسارع التكنولوجي وتعدد الخيارات لدى الجمهور.