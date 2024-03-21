"الحارثي" لـ"سبق": المحلية سر نجاح التلفزيون السعودي.. وحققنا هذا العام رقمًا غير مسبوق

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن الهيئة قطعت شوطًا في التحسين والتطوير والتجويد في العمل الدرامي أو البرامجي، مؤكدًا أنه لا سقف للتطوير والنجاح، في ظل الاعتماد على رأي الجمهور وعلى جلسات العصف الذهني، والتركيز على فهم نبض الجمهور وذائقته.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" على هامش الحفل السنوي الرمضاني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الذي نظمته أمس، بحضور عدد من الإعلاميين والفنانين.
وأضاف "الحارثي": لدينا تركيز على الأعمال المحلية في الدورة البرامجية؛ لعكس التطور والحراك التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا وإبراز الموروث والتراث والحضارة السعودية، موضحًا أن "المحلية هي سر تفوقنا وتميزنا".
وتابع: تعتمد استراتيجيتنا في المحتوى على المحلية، ونعتقد أن ما يميز قنوات التلفزيون السعودي نجاحها في التركيز على المحلية سواء في العمل الدرامي أو البرامجي، والاستفادة من التنوع الثقافي والحضاري والفني في المملكة، وهذا يعطينا فرصة للإبداع والابتكار.
وأردف: "رصدنا خلال الأسبوع الأول من رمضان تفاعل الجمهور من خلال الدراسات المسحية والمؤشرات على شبكات التواصل الاجتماعي، وحققت برامج التلفزيون السعودي قفزة 160% قياسًا على نفس الفترة في العام الماضي، وعدد مرات الظهور كان 2 مليار ونصف، وهذا رقم قياسي وغير مسبوق".
من جانبه، أرجع الفنان "عيد سعد" نجاح الأعمال الدرامية في رمضان إلى الجهود المبذولة من الممثلين والمخرجين والمنتجين، متمنيًا أن يترك مسلسل "الشرار" الذي يشارك فيه بصمة جميلة في الأعمال البدوية السعودية.
من جانبها، لفتت "نور يوسف" من إدارة الشراكات وتطوير الأعمال SBA إلى ما تشهده الدراما السعودية من تطور كبير ورائع وتحول في نوعية الأعمال الفنية والدرامية المقدمة، وأشارت إلى أن العاملين في مجال تدريب الحياة وتطوير الذات لا يعطون نصائح أو حلولًا، وإنما يدفعون الأشخاص لتغيير أنفسهم بأنفسهم.
وأقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون حفل السحور الرمضاني السنوي للهيئة يوم أمس الأربعاء، والذي شارك فيه عدد كبير من المدعوّين من منسوبي العمل الإعلامي والدرامي والبرامجي والفني؛ حيث ضم عددًا كبيرًا من زملاء المهنة في مختلف المجالات، ووفر فرصة لقاء كبيرة بين الإعلاميين والفنانين لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة مستجدات العمل الإعلامي في ظل التسارع التكنولوجي وتعدد الخيارات لدى الجمهور.