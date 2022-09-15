محمد بن سلمان يرسم صورة مزدهرة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

وسيكون للمزج بين الألعاب الإلكترونية والمشتقات المنبثقه منها، مثل الأفلام، وأدوات الألعاب، والتجارب الترفيهية تأثيرها في إنعاش القطاع، وتعزيز مرتكزاته التي ينطلق منها، إذ يمكن تطوير صناعة ألعاب عربية بمحتوى عالي الجودة، تعزز من إمكانات ومساهمة قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم العربي، بما يتناسب مع الهوية والقيم العربية، وتطوير تطبيقات للألعاب الإلكترونية تتناسب للاستخدام في مجالات التعليم والطب والهندسة والتحسين من ممارساتهم.