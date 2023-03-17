القصيم.. "جولات ما قبل رمضان" تصادر أغذية فاسدة وتضبط 415 مخالفًا

كثّفت أمانة منطقة القصيم، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية قبل بدء شهر رمضان المبارك؛ وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات واللوائح للمحافظة على الصحة العامة.
وفي هذا الإطار نفذت الأمانة 3500 جولة رقابية على الأسواق الغذائية والتموينية، تم خلالها ضبط "415" مخالفًا، ومصادرة "850" كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؛ حيث يأتي ذلك ضمن التوجيهات المباشرة والمتابعة المستمرة من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي.
من جانب آخر، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة؛ قامت أمانة منطقة القصيم باستكمال جهودها في صيانة الطرق الرئيسة بمدينة بريدة.