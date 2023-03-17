القصيم.. "جولات ما قبل رمضان" تصادر أغذية فاسدة وتضبط 415 مخالفًا

وفي هذا الإطار نفذت الأمانة 3500 جولة رقابية على الأسواق الغذائية والتموينية، تم خلالها ضبط "415" مخالفًا، ومصادرة "850" كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؛ حيث يأتي ذلك ضمن التوجيهات المباشرة والمتابعة المستمرة من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي.