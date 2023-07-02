جامعة نجران تعلن مواعيد القبول للعام المقبل

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 28 ذي الحجة الجاري، وتستمر إلى يوم السبت 4 محرم 1445هـ، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة يوم الثلاثاء 14 محرم، وتستمر حتى يوم الأحد 19 من الشهر نفسه.