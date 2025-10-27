اللواء الفرج: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تجسيد لنهج التعاون الدولي

في خطوة لافتة تؤكد التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات السلامة والإنقاذ، تستضيف السعودية بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ لعام 2025، وفق ما أكده مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.
جاء ذلك خلال مراسم قرعة البطولة التي أُقيمت اليوم في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة.
وقال اللواء الفرج في كلمته: "باسم المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الداخلية نرحّب بكم في بلدكم الثاني، في هذا الحدث العالمي المميز، الذي اتخذت منه المملكة منذ إعلان الاستضافة جميع الاستعدادات اللازمة لضمان تنظيمٍ متميز، بدءًا من المؤتمر الذي عُقد العام الماضي وصولًا إلى استقبال الوفود المشاركة".
وأوضح أن البطولة تُجسّد جانبًا إنسانيًا يُبرز دور أبطال الإطفاء والإنقاذ حول العالم، ويعكس قيم التعاون والتكاتف بين الدول الصديقة، مقدّمًا شكره لرئيس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات على جهودهم في إنجاح هذا الحدث.