سُحب رُكاميّة رعديّة وأمطارٌ تصل للغزيرة بمرتفعات جازان وعسير

وبحسب آخر التحليلات الجوية، يُتوقع أن يتجدَّد خلال الساعات المقبلة تشكُّل كميات كبيرة من السُّحب الرُكاميّة الرعديّة، تتركز بالدرجة الأولى على مرتفعات جازان وعسير، حيث يُتوقع أن تتأثر هذه المناطق بهطول زخاتٍ من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة ومُترافقة بالبرق والرعد والبرديات والرياح الهابطة؛ ما يؤدي إلى جريانٍ كبيرٍ للأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه، كما لا يُستبعَد امتداد بعض السحب المُمطرة نحو الأجزاء الساحلية من هذه المناطق.