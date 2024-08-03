سُحب رُكاميّة رعديّة وأمطارٌ تصل للغزيرة بمرتفعات جازان وعسير

كشف آخر مُخرجات النمذجة الحاسوبية، عن استمرار تدفق كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو أجواء المملكة؛ ما يعمل على تجدُّد تشكُّل السُّحب الرُكاميّة الرعديّة على نطاقٍ واسع.
وبحسب آخر التحليلات الجوية، يُتوقع أن يتجدَّد خلال الساعات المقبلة تشكُّل كميات كبيرة من السُّحب الرُكاميّة الرعديّة، تتركز بالدرجة الأولى على مرتفعات جازان وعسير، حيث يُتوقع أن تتأثر هذه المناطق بهطول زخاتٍ من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة ومُترافقة بالبرق والرعد والبرديات والرياح الهابطة؛ ما يؤدي إلى جريانٍ كبيرٍ للأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه، كما لا يُستبعَد امتداد بعض السحب المُمطرة نحو الأجزاء الساحلية من هذه المناطق.
ووفق "طقس العرب" تتشكّل السحب الرُكاميّة الرعديّة في سماء الباحة والطائف وأجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة؛ بما فيها المشاعر المقدّسة، تترافق كذلك بهطولاتٍ مطرية متفاوتة الغزارة، مصحوبة بحدوث العواصف الرعديّة.