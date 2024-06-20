سواحل بكر وإطلالة ساحرة.. شواطئ جازان تجذب المتنزهين خلال إجازة العيد

وتتميز المنطقة بشواطئها الحالمة وسواحلها البكر وإطلالاتها الساحرة على البحر الأحمر، والتي تجمع بين روعة الطبيعة وسحر البحر، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مياه نقية ورمال بيضاء ناعمة وطبيعة خلابة، تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.