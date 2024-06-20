سواحل بكر وإطلالة ساحرة.. شواطئ جازان تجذب المتنزهين خلال إجازة العيد

تشهد شواطئ منطقة جازان، إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار من داخل المنطقة وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لما تتمتع به من جمال يستهوي محبي السباحة وصيد الأسماك والاستجمام.
وتتميز المنطقة بشواطئها الحالمة وسواحلها البكر وإطلالاتها الساحرة على البحر الأحمر، والتي تجمع بين روعة الطبيعة وسحر البحر، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مياه نقية ورمال بيضاء ناعمة وطبيعة خلابة، تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.
وتحتوي منطقة جازان على شواطئ رائعة توفر أجواء هادئة ومريحة للسباحة والاستجمام، ولاستكشاف الحياة البحرية المذهلة ومشاهدة الشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية، إضافة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة التي تضيف لمسة من المرح والإثارة للزوار.. ومن أفضل هذه الشواطئ: شاطئ الشمالي والجنوبي وشاطئ المرجان بمدينة جازان، وشاطئ محافظة بيش، وشاطئ مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، وشاطئ مركز الموسم التابع لمحافظة صامطة.
وتتمتع شواطئ منطقة جازان بالأجواء البحرية الجميلة والشعب المرجانية المتنوعة.