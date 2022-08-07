استعدادًا للسباق النهائي.. " فهد بن جلوي" يتفقد ميدان سباق الهجن بالطائف

تَفقد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، اليوم، ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، الذي يشهد هذه الأيام بطولة ولي العهد للهجن ٢٠٢٢.
يأتي ذلك استعدادًا للسباق النهائي؛ حيث اطمأن الأمير فهد على حسن التنظيم، وتوفير كل الخدمات للمشاركين والجمهور لإظهار هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق به، ضمن المهرجانات الرياضية وخصوصًا أنه يحمل اسم سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- الداعم الأول لهذه الرياضة العريقة.
والْتقى الأمير فهد بن جلوي خلال جولته التفقدية، بعدد من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة، واطلع على كيفية التزام المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق المراكز المتقدمة في الأشواط وصولًا إلى أعلى النقاط للفوز بجائزة مهرجان ولي العهد للهجن (السيف والمليون).
يشار إلى أن الاهتمام والدعم اللا محدود الذي تحظى به مهرجانات الهجن بالمملكة، ساهمت في ترسيخ هذه الرياضة التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بحياة الآباء والأجداد، وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير، باعتبارها جزءًا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.
ومن جانب آخر، أعرب الأمير فهد بن جلوي عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل.