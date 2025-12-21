كاتب سياسي لـ"سبق": تغليب لغة العقل ومصلحة اليمن على المصالح الحزبية الضيقة في هذه المرحلة الحرجة

وأوضح الحامد أن اليمن كان منقسمًا إلى دولتين حتى عام 1990، حين توحد شماله وجنوبه، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي انضم في عام 2023 إلى مجلس القيادة الرئاسي، يفتقر إلى استراتيجية موحدة ويعاني من انقسامات داخلية بين مكوناته ذات الخلفيات المختلفة: قبلية، عسكرية، وأيديولوجية.