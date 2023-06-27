خطيب عرفة: متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء فسفك الدم الحرام واستحلّ المال المعصوم

ولفت النظر إلى أن مما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: "يا أيها الناس، إن ربكم واحدٌ، وإن أباكم واحدٌ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، ألا بلغت، إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا".