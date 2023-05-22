فيديو.. متخصّص في الفلك الفيزيائي: رحلة "ريانة وعلي" تهدف لتوطين صناعة الفضاء

أوضح المتخصّص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي، أن رحلة #نحو_الفضاء للرائدين السعوديين "ريانة وعلي" تهدف إلى توطين صناعة الفضاء.
ولفت هندي، إلى أن المهم في هذه الرحلة أنها جاءت ضمن برنامج مستدام، ليست هي الهدف النهائي، لكنها خطوة من خطوات عدة لتوطين صناعة الفضاء.
وتابع في لقاء بـ "الإخبارية"، أننا لا نتحدث عن رحلة علمية فقط؛ بل عن اقتصاد الفضاء استباقاً للسنوات القادمة التي تشهد فيها صناعة الفضاء انتشاراً كبيراً.
وتابع، إن إنشاء المملكة هيئة الفضاء قبل 5 أعوام، ثم المجلس الأعلى للفضاء برئاسة سمو ولي العهد، أعطت دفعة قوية لصناعة الفضاء.