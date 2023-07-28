وزير الخارجية يُجدِّد رفض السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم

من جهته، أعرب وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبرًا عن أسفه العميق لما يقوم به بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي. مشددًا على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.