تحييها وزارة الثقافة.. عربة "قرقيعان" تعود في 4 مواقع لموسم رمضان غدًا بالرياض

تُحيي وزارة الثقافة، غدًا الخميس، المناسبة التراثية السنوية "قرقيعان" ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ، وذلك من خلال تجهيز عربة بطابع قرقيعان في عدة مواقع للموسم في مدينة الرياض، ويقودها شخص يرتدي زيًا تراثيًا، مع توزيع الحلوى على الأطفال.