"فلكية جدة".. قمر ربيع الأول يكتمل بدرًا الليلة ويقترب من "المشتري" والفرصة مثالية للتصوير

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: سيظهر القمر فوق الأفق الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري يحدث شهريًّا، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا بسبب مكونات الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيصل أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل وسيغرب مع شروق شمس اليوم التالي.