"فلكية جدة".. قمر ربيع الأول يكتمل بدرًا الليلة ويقترب من "المشتري" والفرصة مثالية للتصوير
يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، اكتمالُ القمر لشهر ربيع الأول 1444 الذي سيكون بالقرب من كوكب المشتري وهو وقت مثالي للرصد والتصوير.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: سيظهر القمر فوق الأفق الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري يحدث شهريًّا، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا بسبب مكونات الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيصل أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل وسيغرب مع شروق شمس اليوم التالي.
وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس؛ وسيحدث ذلك عند الساعة 11:54 مساءً بتوقيت مكة (08:54 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.
وتابع: يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر؛ من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.
وأضاف أبو زاهرة: خلال الليالي المقبلة سيظهر القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من البدر المكتمل.