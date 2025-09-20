1.38 مليار ريال دعم سعودي لليمن.. تنمية متكاملة تعزز الصحة والتعليم والبنية التحتية

فجزء من هذا الدعم خُصص لتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية وضمان استقرارها المالي، وجزء آخر لتوفير المشتقات النفطية، وهو ما يعني بالضرورة الحد من تقلبات إمدادات الطاقة وتخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين. أما الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، فتمثل استمرارية خدمات طبية نوعية يستفيد منها آلاف المرضى يوميًا.