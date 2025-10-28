انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار"

انطلقت قبل قليل أعمال النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وذلك تحت شعار "مفتاح الازدهار"، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين.
ويبحث المؤتمر هذا العام محور "تناقضات الابتكار" من خلال مناقشة التحديات التي تواجه التقدم العالمي، واستعراض دور التطورات التقنية والسياسات الحديثة في تحفيز النمو، وفرص الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية وتفاوت الموارد على مستقبل التواصل والتنمية المستدامة.