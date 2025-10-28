انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار"

ويبحث المؤتمر هذا العام محور "تناقضات الابتكار" من خلال مناقشة التحديات التي تواجه التقدم العالمي، واستعراض دور التطورات التقنية والسياسات الحديثة في تحفيز النمو، وفرص الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية وتفاوت الموارد على مستقبل التواصل والتنمية المستدامة.