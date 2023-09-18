إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 50 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا.