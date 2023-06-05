مطالبات بالحلول.. الأمطار تُعطّل الهاتف الثابت وتُضعف شبكة الجوال بـ"قنا عسير"

في سياق متصل، أكد لـ"سبق" عدد من المسؤولين والسكان أن ضعف الشبكة تسبب في تعطيل الكثير من المصالح وإجراءات العمل بالإدارات الحكومية التي تعتمد على التقنية في جميع أعمالها، إلا أن المتضرر الأكبر هم الطلاب والطالبات، وأن الوضع يتسبب في الإضرار بالعملية التعليمية عند تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" لدى أكثر من 7500 طالب وطالبة يدرسون في 39 مدرسة في ظل الضعف القائم لشبكات الاتصالات والإنترنت.