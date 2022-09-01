"الحبشان": محافظة المليون نخلة تتهيأ لإطلاق مهرجان التمور بالأفلاج

وكشف الحبشان أن اسم "محافظة المليون نخلة" أُطلِق على محافظة الأفلاج؛ لقرب وصول أعداد النخيل بها إلى مليون نخلة تنتج ملايين الكيلوات من التمور سنويًّا؛ موضحًا في الوقت نفسه أن تمور الأفلاج صُنّفت من أفضل إنتاج التمور في المملكة من حيث المذاق والجودة.. وإقامة مهرجان تمور بها لعرض تلك المنتجات المميزة؛ يعطي دافعية وتشجيعًا للمزارعين في المحافظة، للحرص على نخيلها وغرس الفسائل ذات الأصناف الجيدة.