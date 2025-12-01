المعهد الصناعي بنجران يفتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني 1447

وأشار إلى أن التسجيل متاح حتى يوم الأربعاء القادم، مؤكدًا أن المتدربين سيحصلون على مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى قبول مباشر في الكلية التقنية بعد التخرج للدبلوم، كذلك الحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي.