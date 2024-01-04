بعد خروجها من الخدمة بسبب سرقة كيابل الكهرباء.. أهالٍ يطالبون بإعادة تشغيل ابتدائية بجدة

اشتكى أهالي وأولياء أمور من استمرار تحويل طلاب مدرسة البراء بن عازب الابتدائية بحي الأمير عبدالمجيد بجنوب جدة إلى الفترة المسائية، بالمدرسة المجاورة لها منذ تعرضها للسرقة مع بداية العام الدراسي الحالي، دون إنهاء المشكلة.
وأوضح الأهالي أن عدد طلاب المدرسة يقارب الـ١٠٠٠ طالب؛ لكن العدد تضاءل إلى ٦٠٠ طالب؛ مطالبين بسرعة إنهاء العمل بهذه المدرسة ليتسنى لطلابها العودة للفترة الصباحية.
وكان المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران قد كشف أن مبنى مدرسة البراء بن عازب الابتدائية بحي الأمير عبدالمجيد بجنوب جدة تعرّض لسرقة كيابل التيار الكهربائي ولوحات وقواطع الكهرباء المغذية له؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعذر الاستفادة منه مؤقتًا.
وقال "الصقيران" لـ"سبق" إنه تم إسناد مهمة إعادة الخدمة لشركة تطوير المباني التي تقوم حاليًا بالعمل على إعادته للخدمة قريبًا.