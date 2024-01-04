بعد خروجها من الخدمة بسبب سرقة كيابل الكهرباء.. أهالٍ يطالبون بإعادة تشغيل ابتدائية بجدة

اشتكى أهالي وأولياء أمور من استمرار تحويل طلاب مدرسة البراء بن عازب الابتدائية بحي الأمير عبدالمجيد بجنوب جدة إلى الفترة المسائية، بالمدرسة المجاورة لها منذ تعرضها للسرقة مع بداية العام الدراسي الحالي، دون إنهاء المشكلة.