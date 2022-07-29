مصادر: الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ليست شرطاً للتقديم.. إصدارها مطلوب قبل توقيع العقد فقط

وأوضحت أنه عند استيفاء المتقدم شروط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، الواردة في المادة رقم (٤) من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، ومنها اجتياز الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، فإنه يمكنه التقديم على الوظائف المتاحة من خلال نظام "جدارة" دون اشتراط إصدار الرخصة مسبقاً، حيث إنه عند التقديم على "جدارة" ليس شرطاً إصدار الرخصة لأنها تربط إلكترونياً، مشددة أن الإصدار مطلوبٌ فقط بعد انتهاء الترشيح النهائي قبل توقيع العقد.