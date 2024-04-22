شركة الدرعية تميط اللثام عن تفاصيل "مشروع الزلال" في مطل البجيري

ويُعد "مشروع الزلال" أحد المشروعات السياحية والتراثية والثقافية متعددة الاستخدامات التي تعمل شركة الدرعية على تطويرها في مواقع متميزة وبمعايير مستدامة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد افتتاح مطل البجيري، الذي يضم مطاعم عالمية وعلامات تجارية شهيرة ومتنوعة، تفتتح فروعها للمرة الأولى في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، إضافةً إلى قربها من حي الطريف التاريخي، المسجل بقائمة اليونيسكو للتراث العالمي؛ في ظل التزام شركة الدرعية بالمعايير العالمية للاستدامة وتعزيز حماية البيئة وجودة الحياة، واستخدام أفضل وأحدث التقنيات في هذا المجال.